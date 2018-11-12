23:47 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина вести прямые переговоры с российскими "марионетками" Донбасса не будет, - Ирина Геращенко

Украина не будет вести переговоры с "марионетками" Кремля на Донбассе.

Украина вести прямые переговоры с российскими

Вчера происходил фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался "псевдовыборами". В этом фарсе есть большая опасность, поскольку это повторение сценария 2014 года, когда через псевдовыборы, организованные Москвой, были сорваны мирные переговоры в Минске.

Об этом в понедельник, 12 ноября, во время выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По словам политика, сегодня, к сожалению, в Украине есть силы, которые призывают к прямым переговорам с "марионетками" Донбасса. Но, этого не будет. Выборы на Донбассе пройдут по украинскому сценарию, - подчеркнула Геращенко, добавив, что Украине очень важно во время переговоров с Путиным иметь рядом европейских партнеров из Нормандского формата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки присоединяются к европейским союзникам и не признают " выборы" на временно оккупированном Донбассе, которые были проведенные 11 ноября. Против России санкции будут вводится до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявила Государственный департамент США.


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