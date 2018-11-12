13:32 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЦИК заявил, что "выборы" на оккупированной территории Донбасса нелегитимны

Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное заявление по поводу проведенных в воскресенье, 11 ноября, "выборов" на оккупированной территории Донбасса.

ЦИК заявил, что

В документе Комиссия определила статус таких "выборов", как незаконный. Как сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, ЦИК отмечает, что "выборы", проведенные на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными

Они были организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.

В результате таких "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий, - подчеркивают в ЦИК, добавив, что категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".

Комиссия также отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса”.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в своем совместном заявлении осудили выборы в самопровозглашенных "республиках". Они назвали проведение таких выборов подрывом территориальной целостности и независимости Украины. Как сообщила в воскресенье, 11 ноября, пресс-служба правительства ФРГ, лидеры двух стран отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".


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