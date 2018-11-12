14:11 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто победил на "выборах" в "ДНР"

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин одержал победу на "выборах" руководителя республики по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней. В частности, он получил 60,85 процента голосов избирателей.

Стало известно, кто победил на

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного Центризбиркома Ольгу Позднякову.

Как отмечается, первым конкурентом Пушилина оказался Роман Храменков, который набрал 14,2 процента голосов. В свою очередь Елена Шишкина набрала 9,3 процента голосов, Роман Евстифеев - 7,75 процента, а Владимир Медведев - 6,5 процента.

Общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента голосов в поддержку кандидатов в депутаты Народного совета ДНР. При этом, остальные 26 процентов голосов достались "Свободному Донбассу", еще 1,5 процента бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное заявление по поводу проведенных в воскресенье, 11 ноября, "выборов" на оккупированной территории Донбасса. 


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