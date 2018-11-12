Стало известно, кто победил на "выборах" в "ДНР"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного Центризбиркома Ольгу Позднякову.

Как отмечается, первым конкурентом Пушилина оказался Роман Храменков, который набрал 14,2 процента голосов. В свою очередь Елена Шишкина набрала 9,3 процента голосов, Роман Евстифеев - 7,75 процента, а Владимир Медведев - 6,5 процента.

Общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента голосов в поддержку кандидатов в депутаты Народного совета ДНР. При этом, остальные 26 процентов голосов достались "Свободному Донбассу", еще 1,5 процента бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное заявление по поводу проведенных в воскресенье, 11 ноября, "выборов" на оккупированной территории Донбасса.