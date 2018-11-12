08:37 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США поддерживают введение миротворцев ООН в ОРДЛО

Соединенные Штаты Америки поддерживают введение миротворческого контингента ООН в оккупированные районы украинского Донбасса. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

США поддерживают введение миротворцев ООН в ОРДЛО

Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

США поддерживают миссию ООН в Украине с целью ускорения реализации Минских соглашений.

Волкер также выразил уверенность, что восстановление украинского суверенитета на всей территории Донецкой и Луганской областей отвечает интересам жителей временно оккупированных районов.

Чиновник отметил, что людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второсортном полицейском "государстве", управляемом мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков.

Он также напомнил, что РФ не выполняет взятые на себя в рамках "Минских договоренностей" обязательства и спекулирует на теме "защиты" населения ОРДЛО.

"Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - подытожил Волкер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с речью, посвященной церемониальным мероприятиям к 100-летию окончания Первой мировой войны. 


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