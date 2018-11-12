США обещает новые санкции для России из-за "выборов" на Донбассе

Против России санкции будут вводится до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявила Государственный департамент США.

При этом в заявление, в частности, сказано, что вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать своих донбасских доверенных лиц, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины.

Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на полях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз высказались одним голосом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, - добавили в Госдепе.

Напомним, высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что проведенные 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.