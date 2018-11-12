22:32 12.11.2018 | Политика | Новости
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Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис

Румыния не готова возглавить Совет Европейского союза с 1 января.

Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис

Социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле не компетентно. Оно должно уйти в отставку.

С таким заявлением в понедельник, 12 ноября, во время встречи с политиками в Бухаресте выступил президент страны Клаус Йоханнис. Как сообщает Associated Press, глава государства считает, что председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно выдвигает очень высокие требования. Я думаю, мы не готовы к нему, - заявил он, добавив, что существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Напомним, в субботу, 10 ноября, румынский министр по делам Европейского союза Виктор Негреско подал в отставку.

Как сообщал УРА-Информ, таким шагом Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.


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