19:51 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время – Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко имеет огромную надежду, что в ближайшее время рассмотрят проект по изменению Конституции о статусе Крыма. Об этом говорится в письме президента, который передали делегатам Курултая, передает Радио Свобода.

Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время – Порошенко

Как отметил Порошенко, дискуссия будет очень непростой, однако изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине. При этом, вопрос рассмотрит Конституционная комиссия. 

Также лидер страны поблагодарил всех делегатов, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве, несмотря на разные провокации со стороны оккупантов.

"После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения", – говорится в письме президента Украины.

Добавим, письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее глава Крымскотатарского Меджлиса призвал каждого жителя Крыма приходить на заседания суда по делам политзаключенных, чтобы поддержать их семьи.


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