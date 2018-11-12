12:20 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просят не подписывать законы ВР по "евробляхам"

Украинцы просят президента Украины Петра Порошенко ветировать законы, которые касаются таможенной очистки автомобилей с европейской регистрацией. Об этом говорится в петиции, зарегистрированной на сайте президента. 

Порошенко просят не подписывать законы ВР по

В петиции, опубликованной 9 ноября, призывают не подписывать законы №8487 и №8488, принятые Радой. По словам автора Виталия Личного, данные законы не учитывают реальную ситуацию с доходами украинцев.

Виталий также просит утвердить вместо ранее принятых законов новый, который бы позволил растаможить автомобиль за сумму, которая сопоставима с тремя-пятью минимальными окладами украинцев – около 300-500 евро. На данный момент требуется 2500 евро с НДС, что является более двух десятков минимальных зарплат. Данная сумма сопоставима со стоимостью купленных за рубежом автомобилей.

Помимо этого, в петиции просят предусмотреть льготы для ветеранов АТО, многодетных семей и тех категорий граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке государства.  

Пока набралось только 3787 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в парламенте утвердили новую модель налогообложения "евроблях". Система налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства теперь заменится на систему налогообложения единицы легкового транспортного средства.


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