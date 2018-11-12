Польша призывает наложить санкции на организаторов "выборов" на территории оккупированного Донбасса

Польша призывает к введению санкций против причастных к их организации. Как сказано в заявлении Министерства иностранных дел Польши, страна не признает "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, в польском МИДе подчеркнули, что "выборы", это часть политики Российской Федерации, направленной на насильственное изменение статус-кво, проявлением этой политики является также прогрессирующая милитаризация Крыма и агрессивные действия в районе Азовского моря.

Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимые с Минскими соглашениями" - подчеркнули в ведомстве.

Министерство призвало Европейский Союз и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию так называемых "выборов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Североатлантическом альянсе заявили, что НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республиках".