17:49 12.11.2018 | Политика | Новости
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Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков поведал, что для проведения переговоров лидеров стран "нормандской четвёрки" нет условий, как и нет намёков на их возможную результативность. Об этом передают российские СМИ.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи лидеров

Отметим, что такое заявление пресс-секретарь сделал из-за отсутствия российского лидера Владимира Путина на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко в Париже, которые обсуждали выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса и вопрос введения миротворцев в Донбасс. 

По словам Пескова, в настоящее время нет необходимой почвы и предпосылок, чтобы обсудить все вопросы в рамках "нормандской четверки".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  нормандской четверке может появиться пятая страна. К переговорам намерена присоединиться Польша.

Генеральный консул Республики Польша Дариуш Шевчик заявил, что войти в состав стран-участниц "нормандского формата" будет трудно. Причиной таких трудностей является то, что одна из сторон участниц переговоров этого не желает. 


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