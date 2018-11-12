Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

Отметим, что такое заявление пресс-секретарь сделал из-за отсутствия российского лидера Владимира Путина на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко в Париже, которые обсуждали выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса и вопрос введения миротворцев в Донбасс.

По словам Пескова, в настоящее время нет необходимой почвы и предпосылок, чтобы обсудить все вопросы в рамках "нормандской четверки".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нормандской четверке может появиться пятая страна. К переговорам намерена присоединиться Польша.

Генеральный консул Республики Польша Дариуш Шевчик заявил, что войти в состав стран-участниц "нормандского формата" будет трудно. Причиной таких трудностей является то, что одна из сторон участниц переговоров этого не желает.