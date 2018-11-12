Луценко заявил о проигранной Украиной информационной войне

Чиновник считает, что если украинские СМИ и дальше буду замалчивать о достижениях нашего государства, которые обсуждались в Киеве на седьмом заседании Совета регионального развития, то мы окончательно проиграем информационную войну.

По его словам, она уже практически проиграна, потому что все пророссийские и олигархические каналы круглосуточно зомбируют украинское население фразами о том, что Украина проиграла все.

Луценко убежден, что "виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенк отклонил заявление Луценко об отставке. Генпрокурор подал прошение после смерти гражданской активистки Екатерины Гандзюк.