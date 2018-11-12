16:32 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко заявил о проигранной Украиной информационной войне

Украина практически проиграла России информационную войну. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время своего выступления на Совете регионального развития.

Луценко заявил о проигранной Украиной информационной войне

Чиновник считает, что если украинские СМИ и дальше буду замалчивать о достижениях нашего государства, которые обсуждались в Киеве на седьмом заседании Совета регионального развития, то мы окончательно проиграем информационную войну.

По его словам, она уже практически проиграна, потому что все пророссийские и олигархические каналы круглосуточно зомбируют украинское население фразами о том, что Украина проиграла все.

Луценко убежден, что "виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить"

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенк отклонил заявление Луценко об отставке. Генпрокурор подал прошение после смерти гражданской активистки Екатерины Гандзюк.


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