15:51 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет ВР просит правоохранителей предоставить данные о нападении на Гандзюк

Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к правоохранительным органам по поводу предоставления сведений о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Комитет ВР просит правоохранителей предоставить данные о нападении на Гандзюк

Как отмечается, Комитет просит генерального прокурора и главу Национальной полиции Украины предоставить соответствующие данные до 26 ноября 2018 года. Таким образом, правоохранительные органы должны за 14 дней провестя ряд расследований, чтобы раскрыть дело о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

В частности, комитет запросил данные о:

- количестве уголовных производств по преступлениям, совершенным против общественных активистов и журналистов в течение 2014-2018 годов;

- проверке соблюдения законов при проведении досудебного расследования в таких уголовных производствах.

Кроме того, нардепы запросили информацию о статистических данных уголовных производств в отношении преступлений, совершенных против общественных активистов и журналистов в течение 2014-2018 годов, в частности:

- количестве составленных и врученных сообщений о подозрении;

- количестве задержанных по подозрению в совершении преступления, и их роли - исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, заказчик;

- количестве подготовленных и направленных в суд обвинительных актов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в активистку кислотой у подъезда ее дома. Девушку госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.


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