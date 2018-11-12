Экс-помощник депутата Паламарчука арестован по делу об убийстве Гандзюк

Бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter.
Согласно ее словам, Павловского задержали еще в субботу, 10 ноября, в Херсоне. При этом, чиновника арестовали в понедельник, 12 ноября, без права внесения залога до третьего декабря, подчеркнула Сарган.
Вместе с тем пресс-секретарь генерального прокурора Украины отметила, что Павловскому предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве активистки. В частности, по ч.3 ст 27 п.4,6,11,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что информацию об аресте Павловского подтвердила также пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к правоохранительным органам по поводу предоставления сведений о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.