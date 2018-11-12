Экс-помощник депутата Паламарчука арестован по делу об убийстве Гандзюк

Согласно ее словам, Павловского задержали еще в субботу, 10 ноября, в Херсоне. При этом, чиновника арестовали в понедельник, 12 ноября, без права внесения залога до третьего декабря, подчеркнула Сарган.

Вместе с тем пресс-секретарь генерального прокурора Украины отметила, что Павловскому предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве активистки. В частности, по ч.3 ст 27 п.4,6,11,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что информацию об аресте Павловского подтвердила также пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к правоохранительным органам по поводу предоставления сведений о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.