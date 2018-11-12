08:57 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Британия отказалась признать выборы на Донбассе

Посольство Британии осудило  выборы на временно оккупированных террриториях Донецкой и Луганской областей. И назвало их грубым нарушением "Минских договоренностей".

Британия отказалась признать выборы на Донбассе

Об этом посольство Британии в Украине сообщило в своем микроблоге в Twitter.

Данные выборы, организованные Россией на временно оккупированных ею территориях, только отдаляют мирное урегулирование ситуации на Донбассе

"Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", только подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины призвало наших граждан игнорировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. 


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