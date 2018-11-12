Британия отказалась признать выборы на Донбассе

Об этом посольство Британии в Украине сообщило в своем микроблоге в Twitter.

Данные выборы, организованные Россией на временно оккупированных ею территориях, только отдаляют мирное урегулирование ситуации на Донбассе

"Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", только подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины призвало наших граждан игнорировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.