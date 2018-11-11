23:27 11.11.2018 | Политика | Новости
100207651:Polishuk

В Словакии на местных выборах правящая партия проиграла

В Словакии, где в воскресенье, 11 ноября, прошли местные выборы, правящая популистская партия "Курс - социальная демократия" потерпела поражение.

В Словакии на местных выборах правящая партия проиграла

В основном победу на местах получили независимые кандидаты. Как сообщает Deutsche Welle, словацкое ведомство статистики опубликовало предварительные результаты, согласно которым партия Smer-SD получила около 20% мэрских должностей по всей стране, но потерпела поражения в ключевых городах, включая Братиславу и Кошице.

Кандидаты от этой популистской партии заняли 592 мэрские должности с более 2900 имеющихся по всей стране. Это значительно меньше, чем в 2014 году, когда представители партии получили свыше 847 должностей городских глав", - добавили в ведомстве.

При этом более 42% мэров, избранных в Словакии, выдвигались как независимые кандидаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, На промежуточных выборах Республиканская партия Соединенных Штатов Америки сохранила большинство в Сенате. По предварительным данным теперь республиканцы могут получить 50 мест. Как сообщает в среду утром, 7 ноября, "Голос Америки", в этом году избиралась лишь треть Сената - переизбирались девять республиканцев, остальные - демократы.


Поделиться
Читайте также:
 
В НАТО заявили, что не признают "выборы" на оккупированном Донбассе В Румынии машина влетела в толпу людей в торговом центре, пострадали семь человек Порошенко в Париже провел переговоры с Трампом В понедельник в Украине будет сухо и прохладно
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив