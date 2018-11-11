В Словакии на местных выборах правящая партия проиграла

В основном победу на местах получили независимые кандидаты. Как сообщает Deutsche Welle, словацкое ведомство статистики опубликовало предварительные результаты, согласно которым партия Smer-SD получила около 20% мэрских должностей по всей стране, но потерпела поражения в ключевых городах, включая Братиславу и Кошице.

Кандидаты от этой популистской партии заняли 592 мэрские должности с более 2900 имеющихся по всей стране. Это значительно меньше, чем в 2014 году, когда представители партии получили свыше 847 должностей городских глав", - добавили в ведомстве.

При этом более 42% мэров, избранных в Словакии, выдвигались как независимые кандидаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, На промежуточных выборах Республиканская партия Соединенных Штатов Америки сохранила большинство в Сенате. По предварительным данным теперь республиканцы могут получить 50 мест. Как сообщает в среду утром, 7 ноября, "Голос Америки", в этом году избиралась лишь треть Сената - переизбирались девять республиканцев, остальные - демократы.