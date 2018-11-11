06:00 11.11.2018 | Политика | Новости
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В Македонии засудили экс-премьера страны за покупку бронированной иномарки

Македонский суд Скопье засудил на два года тюрьмы бывшего премьера страны Никола Груевски. Об этом передает Darik News.

В Македонии засудили экс-премьера страны за покупку бронированной иномарки

Его обвиняют в покупке государственного автомобиля по завышенной цене. Доказательсва вины Груевски в 2015 году предоставила тогдашняя оппозиция, которой удалось перехватить телефонный разговор Груевски, относительно покупки авто.

Тогда за Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 тыс. евро. Таким образом, Груевские больше никогда не сможет занимать чиновничий пост в Македонии, но он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Македонии против президента Джорге Иванова прокуратура страны открыла уголовное дело из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.  


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