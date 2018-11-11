США не останется безучастной после проведения выборов на Донбассе, - Волкер

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

На сегодняшний день для проведения легитимных выборов на территориях ОРДЛО не существует никаких условий. Минские договоренности регламентируют проведение избирательного процесса лишь после полного освобождение ДНР-ЛНР от пророссийских боевиков, разминирования территорий и передача административных функций украинской администрации.

"Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские" выборы "и блокирует дипломатический прогресс", - написал американский посланник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины призвало наших граждан игнорировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.