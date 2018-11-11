18:17 11.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США не останется безучастной после проведения выборов на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал выборы на временно оккупированных территориях ОРДЛО грубым нарушением Минских договоренностей со стороны российского руководства. 

США не останется безучастной после проведения выборов на Донбассе, - Волкер

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

На сегодняшний день для проведения легитимных выборов на территориях ОРДЛО не существует никаких условий. Минские договоренности регламентируют проведение избирательного процесса лишь после полного освобождение ДНР-ЛНР от пророссийских боевиков, разминирования территорий и передача административных функций украинской администрации.

"Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские" выборы "и блокирует дипломатический прогресс", - написал американский посланник. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины призвало наших граждан игнорировать  псевдовыборы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.


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