Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макрон

Лидеры трех стран в Париже говорят о "выборах" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках". Как сообщает в воскресенье, 11 ноября, на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, сейчас Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже относительно фейковых "выборов", которые проводит Россия на оккупированной части Донбасса.

Других подробностей Цеголко не указал.

Напомним, Европейский Союз считает проведение так называемых "выборов" в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" 11 ноября незаконными и не намерен их признавать.

Тем временем спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что так называемым "народным республикам" - "ЛДНР" - нет места в Минских соглашениях.

Как сообщал УРА-Информ, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал выборы на временно оккупированных территориях грубым нарушением Минских договоренностей со стороны российского руководства.