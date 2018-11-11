19:15 11.11.2018 | Политика | Новости
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Макрон открыл Парижский форум мира

В воскресенье, 11 ноября, президент Франции Эмманюль Макрон открыл Форуме мира.

Макрон открыл Парижский форум мира

В своем вступительном слове он, мир сейчас ослаблен кризисами, которые подрывают наши общества: кризисами экономическим, экологическим, климатическим миграционным.

Мы ослаблены новым появлением угроз, которые могут в любой момент нанести удар: терроризмом, распространением химического или ядерного оружия, киберпреступностью.

И мы ослаблены возвращением печальных пороков: национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма, которые ставят под угрозу перспективы, ожидаемые нашими народами", - продолжил французский президент.

Вместе с тем он уверен, что только от нынешнего поколения зависит, останутся ли в памяти торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны символом прочного мира наций или "фотографией последнего момента единства" перед тем, как мир погрузится в новый беспорядок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в предместье Парижа в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной жертвам Первой мировой войны приняли участие французский президент Эммануель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впервые за последние 70-лет глава Франции и канцлер Германии встретились у этого мемориала с 1945 года.


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