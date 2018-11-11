Эрдоган назвал имя убийцы журналиста Хашкаджи

По его словам, среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находились ранее в Саудовской Аравии были те, кто знал, где находилось тело убитого. Саудовская Аравия может узнать это, но ей необхожимо применить более "жесткие методы" в процессе допроса задержанных.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением. По этому поводу Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Тайип Эрдоган договорились содействовать справедливому расследованию дела об убийстве журналиста The Washington Post Хашогги.