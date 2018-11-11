20:15 11.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Большинство стран мира никогда не признают "выборы" на оккупированном Донбассе, - Порошенко

Ни одна цивилизованная страна мира никогда не признает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

Большинство стран мира никогда не признают

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Париже. Он назвал "выборы" на Донбассе фейковыми и призвал страны мира отреагировать на этот процесс. Большинство стран-партнеров Украины осудили проведение таких "выборов".

Сегодня реакция абсолютного большинства наших партнеров - это и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и отдельные страны-члены ЕС, четко утверждает, что эти выборы никем не будут признаны. Очень жесткое заявление наших партнеров с Польши, которые призывали к санкциям. А с другой стороны - есть призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих "выборов", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что все партнеры назвали эти "выборы" нарушением минских договоренностей и поблагодарил мировые государства за поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в эти минуты проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры трех стран в Париже говорят о "выборах" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках".


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