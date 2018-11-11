16 ноября в Вашингтоне пройдет заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США, - Порошенко

Заседание комиссии состоится на уровне министров иностранных дел. Об этом в воскресенье, 11 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что есть договоренности, которые достигнута во время встречи с президентом Соединены Штатов Америки Дональдом Трампом.

Уже сегодня по этому поводу встретились министры иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь США Майкл Помпео, - отметил глава украинского государства, добавив, что в Париже у него было более 40 встреч.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, и участвовал в открытии "Парижского форума ради мира", инициированном президентом Франции.