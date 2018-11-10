Трамп почтит память погибших в ходе Первой мировой войны американских солдат

Личный самолет Тармпа прибыл в Париж вчера вечером. Американский лидер проведет несколько раундов переговоров с французским президентом Эммануелем Макроном в стенах Елисейского дворца.

В это воскресенье в Париже планируются ритуальные акции поминания жертв Первой мировой войны. В войне участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд жителей.

В ходе вооруженного конфликта погибло более десяти миллионов солдат и гражданских жителей, еще более 15 миллионов европейцев стали жертвами "испанки" и других вирусных болезней, распространившихся по всему миру после окончания войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп одобрил указ о запрете предоставления убежища мексиканцам, которые "перепрыгивают" через американо-мексиканскую границу.