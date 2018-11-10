Стала известна дата встречи Макрона и Меркель

Об этом сообщило международное агентсво Reuters.

Во время встречи обсудят имплементацию так называемой Мезеберзькой декларации, которая была согласована в июне этого года.

Известно также, что глава французского государства выступит перед нижнего палатой Бундестага.

К слову, реформа ЕС, которая была согласована между Меркель и Макроном во время первой встречи в июне этого года в Мезеберзком дворце близ Берлина - так называемая Мезеберзкая призвана урегулировать вопрос миграции, введение новых финансовых механизмов еврозоны и создания очередной европейской оборонной структуры.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада приняла законопроект, которым ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.