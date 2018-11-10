06:00 10.11.2018 | Политика | Новости
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Стала известна дата встречи Макрона и Меркель

Французский президент Эммануэль Макрона планирует встретиться с немецким канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель 18 ноября. В ходе встречи обсудят реформы ЕС, согласованной еще в июне.

Стала известна дата встречи Макрона и Меркель

Об этом сообщило международное агентсво Reuters.

Во время встречи обсудят имплементацию так называемой Мезеберзькой декларации, которая была согласована в июне этого года.

Известно также, что глава французского государства выступит перед нижнего палатой Бундестага.

К слову, реформа ЕС, которая была согласована между Меркель и Макроном во время первой встречи в июне этого года в Мезеберзком дворце близ Берлина - так называемая Мезеберзкая призвана урегулировать вопрос миграции, введение новых финансовых механизмов еврозоны и создания очередной европейской оборонной структуры.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада приняла законопроект, которым ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.


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