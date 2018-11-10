Россия готовиться реализовать сценарий Приднестровья на Донбассе, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что Кремль подготавливает почву накануне президентских выборов, на которых они будут всячески лоббировать "пророссийские силы".

Россия будет делать все возможное, чтобы легитимизировать существующее бандформирования, однако "вожаков" ДНР-ЛНР Путин будет однозначно менять, так как переговоры о мире невозможны с бандитами, вроде убитого Захарченко или сбежавшего Плотницкого.

"Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - резюмирует Тука.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты намерены провести 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.