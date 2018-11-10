11:23 10.11.2018 | Политика | Новости
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Курильские острова в ближайшем будущем могут отойти под управление японской администрации

Япония готова подписать мирный договор с Россией, который окончательно покончит с территориальными притязаниями последней на Курильские острова. Об этом передает Mainichi Shimbun.

Курильские острова в ближайшем будущем могут отойти под управление японской администрации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "один на один", чтобы донести до него ключевые условия заключение мирного соглашения. 

Москва еще с 1957 года была согласна рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, Кунашир и Итурупа. Однако, контекст жесткого противостояния СССР и США не позволял пойти на территориальные уступки "идеологически" враждебному государству. 

Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение в 2019 году, условия возможного мира Абэ представит в Сингапуре во время ежегодного Восточноазиатского саммита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", истребители военно-морских сил  Японии перехватили российский патрульный противолодочный самолет Ил-38. Инцидент произошел около западного побережья острова Хонсю.


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