Курильские острова в ближайшем будущем могут отойти под управление японской администрации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "один на один", чтобы донести до него ключевые условия заключение мирного соглашения.

Москва еще с 1957 года была согласна рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, Кунашир и Итурупа. Однако, контекст жесткого противостояния СССР и США не позволял пойти на территориальные уступки "идеологически" враждебному государству.

Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение в 2019 году, условия возможного мира Абэ представит в Сингапуре во время ежегодного Восточноазиатского саммита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", истребители военно-морских сил Японии перехватили российский патрульный противолодочный самолет Ил-38. Инцидент произошел около западного побережья острова Хонсю.