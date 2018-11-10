Иран обвинил США в бесчеловечности

Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

Джавад Зариф подчеркнул, что американский государственный секретарь Майк Помпео возложил на Иран ответственность за "незаконные санкции" со стороны Соединенных Штатов. Однако, по мнению министро, исключительно США ответственны за "преступления против человечности".

Также он добавил, что американские санкции коснутся в первую очередь население Ирана, которое столкнется со сложностями к доступу к медикаментам и продовольствию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT.