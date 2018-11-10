05:00 10.11.2018 | Политика | Новости
100207571:di

Иран обвинил США в бесчеловечности

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты Америки причастны к "преступлениям против человечности" в Иране и Йемене.

Иран обвинил США в бесчеловечности

Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

Джавад Зариф подчеркнул, что американский государственный секретарь Майк Помпео возложил на Иран ответственность за "незаконные санкции" со стороны Соединенных Штатов. Однако, по мнению министро,  исключительно  США ответственны за "преступления против человечности".

Также он добавил, что американские санкции коснутся в первую очередь население Ирана, которое столкнется со сложностями к доступу к медикаментам и продовольствию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT.


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня мир отмечает годовщину падения Берлинской стены Мягко стелет, да жестко спать: Трамп ввел новые санкции против России В Лос-Анджелесе пожары захлестнули элитный район Малибу Twitter-аккаунт Илона Маска атаковали "криптовалютные боты"
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив