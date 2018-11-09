00:30 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер в конце ноября посетит Украину

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину в конце ноября или в начале декабря текущего года.

Волкер в конце ноября посетит Украину

Об этом он сказал в четверг, 8 ноября, во время телефонной конференции. По его словам, сейчас его график еще обрабатывается и даты для посещения Украины еще не установлена.

Он также намерен сначала определится с датой встречи с его российским коллегой Владиславом Сурковым, поэтому еще не имею точных данных.

Надеюсь, что это еще в этом месяце. Если нет, то это будет в начале декабря, - сказал спецпредставитель.

Напомним, в Кремле подготовку новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера подтвердили еще в августе, однако она до сих пор так и не состоялась.

Как сообщал УРА-Информ, президент Европейского совета Дональд Туск намерен в начале следующего года посетить Украины.

Об этом в четверг, 8 ноября, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, он пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину, и это приглашение было принято.


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