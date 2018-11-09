В УПЦ МП планируют встретиться с Порошенко

Архиереев УПЦ МП пригласили на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая запланирована на 13 ноября. Об этом говорится в письме за подписью управляющего делами УПЦ МП, митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
Как отмечается, встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00. В то же время пока неизвестно будет ли присутствовать на приёме митрополит Онуфрий.
"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в документе.
Стоит отметить, что информацию о встрече отказались комментировать в канцелярии Киевской митрополии. Сейчас представители СМИ обратились за комментарием в пресс-службу Администрации главы государства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви Московского патриархата.