06:00 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207440:Polishuk

В Украину в пятницу приедет еврокомиссар Хан

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в пятницу, 9 ноября, намерен с визитом посетить Украину.

В Украину в пятницу приедет еврокомиссар Хан

В рамках своего визита он проведет ряд встреч. В частности, как сказано релизе представительства Евросоюза в Украине, Хар встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Главной целью его визита является обсуждение прогресса в осуществлении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации. При этом во время встречи с Гройсманом еврокомиссар представит ему новый регулярный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации. В документе содержится оценка прогресса, который Украина достигла в рамках Соглашения об ассоциации в прошлом году.

Хан также проведет встречи с представителями гражданского общества и планирует обсудить с ними последние нападения на активистов. В знак поддержки государственных медиа еврокомиссар встретится с представителями общественного вещателя - руководством и наблюдательным советом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о визите еврокомиссар в Украину ранее сообщала пресс-служба Европейской комиссии.


Поделиться
Читайте также:
 
Появились новые подробности о скидках на растаможку "евроблях" Стрельба в Лос-Анджелесе: нападавший погиб В Литве планируют ввести купоны на продукты НБУ пояснил как будет регулировать валютный рынок
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив