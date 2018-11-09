В австрийской армии раскрыли шпиона, работавшего на РФ

По словам пресс-секретаря Минобороны Австрии Майкла Бауэра, за свои услуги в течение 20 лет уличенный в шпионаже военный получил приблизительно 300 тысяч евро.

Сообщается, что офицер был полковником в отставке, но при этом сотрудничал со штабом австрийской армии. Раз в две недели он сообщал важную информацию своему российскому куратору, а также получал от него различные задания. Секретные сведения передавались через спутниковый телефон или в зашифрованных письмах.

Особый интерес куратор проявлял к деятельности австрийских ВВС и артиллерийских систем. По некоторым данным, за двадцать лет он составил подробные досье на высокопоставленных офицеров армии.

Подозреваемый заявил, что хотел остановить свою шпионскую деятельность еще в 2006 году, но ему этого не позволили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Британия добивается введения новых санкций против РФ из-за дела об отравлении экс-шпиона Скрипаля. Список фигурантов списка санкций планируют опубликовать в следующем месяце.