13:03 09.11.2018 | Политика | Новости
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В австрийской армии раскрыли шпиона, работавшего на РФ

70-летний офицер армии Австрии передавал информацию русской разведке с 1999 года. Об этом сообщают австрийские СМИ.

В австрийской армии раскрыли шпиона, работавшего на РФ

По словам пресс-секретаря Минобороны Австрии Майкла Бауэра, за свои услуги в течение 20 лет уличенный в шпионаже военный получил приблизительно 300 тысяч евро.

Сообщается, что офицер был полковником в отставке, но при этом сотрудничал со штабом австрийской армии. Раз в две недели он сообщал важную информацию своему российскому куратору, а также получал от него различные задания. Секретные сведения передавались через спутниковый телефон или в зашифрованных письмах.

Особый интерес куратор проявлял к деятельности австрийских ВВС и артиллерийских систем. По некоторым данным, за двадцать лет он составил подробные досье на высокопоставленных офицеров армии.

Подозреваемый заявил, что хотел остановить свою шпионскую деятельность еще в 2006 году, но ему этого не позволили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Британия добивается введения новых санкций против РФ из-за дела об отравлении экс-шпиона Скрипаля.  Список фигурантов списка санкций планируют опубликовать в следующем месяце.


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