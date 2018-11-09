Трамп запретил мексиканцам оставаться в США больше 3 месяцев

Трамп довольно четко дал понять своим избирателям, что он собирается выполнить все свои обещания, данные в ходе президентской кампании 2016 года и проблема мексиканских беженцев отнюдь не исключение.

"Въезд любого иностранца в Соединенные Штаты через международную границу между Соединенными Штатами и Мексикой приостанавливается и ограничивается, согласно разделу 2 настоящей прокламации", - говорится в ключевой статье указа.

Стоит отметить, что количество мексиканцев проживающих на территории США за последние годы увеличилось до 35-28 миллионов человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что "врожденное" гражданство обходится американскому государству в миллионы долларов ежегодно.