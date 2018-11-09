07:45 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко приветствует новые санкции США против России

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введение Вашингтоном новых санкций против Российской Федерации.

Порошенко приветствует новые санкции США против России

В пятницу утром, 9 ноября глава государства написал на своей страничке в Facebook, что расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе только приветствуется.

Все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избежит ответственности.

Совместным трансатлантическим фронтом мы заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право, - отметил президент, напомнив, что на протяжении более четырех лет Украине удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, офис контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки в четверг, 8 ноября, официально объявил о введении новых ограничений против России. Как сказано на сайт американского финансового ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц. В частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".


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