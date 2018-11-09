Порошенко оставил Луценко и дальше "сидеть" в прокурорском кресле

Президент Украины поручил генеральному прокурору продолжать исполнять свои профессиональные обязанности, а также в срочном порядке продолжать лично докладывать о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте", - говорится в официальном уведомлении АП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что президент Петр Порошенко очень негативно воспринял заявление о его отставке. В то же время Луценко отметил, что негативная реакция президента никак не повлияет на принципиальное решение об увольнении.