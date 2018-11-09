Из зоны ООС пытались вывезти пять тонн оружия и боеприпасов - ФОТО, ВИДЕО

Согласно данным следствия, его планировали нелегально переправить в центральные регионы Украины с целью дальнейшей реализации.

Кроме того, во время санкционированных следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения.

По словам оперативников, оружие прятали на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений.

Всего правоохранители изъяли 170 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины и десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация модернизирует для хранения ядерного оружия военные бункеры, которые расположены в Калининградской области.