11:12 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует реформировать Госслужбу по делам ветеранов и обеспечить необходимую социальную защиту для данной категории граждан. Об этом он заявил на заседании парламента.

Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Чиновник предлагает усилить превратить службу в мощный социальный институт. Глава правительства пообещал активно участвовать в формировании нужных для реформы решений, так как ни ветераны, ни их проблемы не могут ждать.

По словам Гройсмана, реформа может быть предложена в ближайшие недели. Она предусматривает преобразование Госслужбы по делам ветеранов в центральный орган исполнительной власти, который будет купировать данные вопросы. На данный момент идут поиски руководителя для будущей инстанции.

"Я предложил ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру. Если это будет представитель власти, мы его сможем перевести решением правительства и начать работать над формированием политики в этой сфере", - добавил премьер-министр.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 7 ноября, прошел митинг ветеранов АТО с требованием создать Министерство по делам ветеранов.


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