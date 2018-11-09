Гройсман намерен просить Раду увеличить полномочия премьер-министра

С таким заявлением премьер выступил в пятницу, 9 ноября, во время часа вопросов к правительству в парламенте. При этом он отметил, система управления, независимо от того президентская она или парламентская, не имеет значения.

Самое главное - наведения порядка в стране. И для этого премьер-министру и правительству необходимо расширить круг полномочий. В связи с этим он намерен внести в ВР законопроект об изменениях в закон "о Кабинете министров Украины".

Также Гройсман подчеркнул, что внесенные изменения могут быть лишь временными.

“Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев приведу в стране реальный порядок", - пообещал глава правительства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу провести перерасчет пенсий.