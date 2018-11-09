11:52 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207526:di

Гройсман намерен просить Раду увеличить полномочия премьер-министра

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман внесет в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий премьер-министра.

Гройсман намерен просить Раду увеличить полномочия премьер-министра

С таким заявлением премьер выступил в пятницу, 9 ноября, во время часа вопросов к правительству в парламенте. При этом он отметил, система управления, независимо от того президентская она или парламентская, не имеет значения.

Самое главное - наведения порядка  в стране. И для этого премьер-министру и правительству необходимо расширить круг полномочий. В связи с этим он намерен внести в ВР законопроект об изменениях в закон "о Кабинете министров Украины". 

Также Гройсман подчеркнул, что внесенные изменения могут быть лишь временными.

“Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев приведу в стране реальный порядок", - пообещал глава правительства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу провести перерасчет пенсий.


Поделиться
Читайте также:
 
"Динамо" вошло в 20 лучших клубов Европы Евросоюз присмотрится к Дании из-за отмывания денег "Это не игры, это принцип": Луценко поведал о реакции Порошенко на его заявления об отставке В Испании привлекут к ответственности мужчину, который угрожал премьеру
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив