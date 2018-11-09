Глава СБУ призвал игнорировать выборы в ОРДЛО

Об этом сообщают корреспондеты местных СМИ.

Грицак отметил, что "так называемые головы" ДНР /и ЛНР уже назначены в Москве. Более того, уже известны их имена: это Пушилин и Пасечник .

Поэтому глава СБУ обратился к жителям Донбасса: “Пойдете ли вы на эти выборы, не пойдете - руководители уже назначены”.

Тем не менее, он напомнил, что для всех будет лучше, если население на выборы не пойдет. Ведь подобные действия – прямое нарушение украинского законодательства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО незаконными и не намерено признавать их результаты.