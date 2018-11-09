12:35 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава СБУ призвал игнорировать выборы в ОРДЛО

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей игнорировать "выборы", которые запланированы на 11 ноября. Об этом он заявил сегодня, 9 ноября, во время брифинга в Киеве.

Глава СБУ призвал игнорировать выборы в ОРДЛО

Об этом сообщают корреспондеты местных СМИ.

Грицак отметил, что "так называемые головы" ДНР /и ЛНР уже назначены в Москве. Более того, уже известны их имена:  это Пушилин и Пасечник .

Поэтому глава СБУ обратился к жителям Донбасса: “Пойдете ли вы на эти выборы, не пойдете - руководители уже назначены”.

Тем не менее, он напомнил, что для всех будет лучше, если население на выборы не пойдет. Ведь подобные действия – прямое нарушение украинского законодательства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО незаконными и не намерено признавать их результаты.


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