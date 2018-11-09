"Это не игры, это принцип": Луценко поведал о реакции Порошенко на его заявления об отставке

По словам Луценко, он имел очень острый разговор с главой украинского государства об его отставке с должности генпрокурора. Как оказалось, Петр Порошенко все узнал еще за пять минут до его захода в парламент. В то же время Луценко отметил, что негативная реакция президента никак не повлияет на принципиальное решение об увольнении.

"Это не игры, это принцип". Я сам рассматриваю эту смерть как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - считает Луценко.

Также генпрокурор добавил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. По всей видимости, президент Украины рассмотрит заявление Луценко после возвращения из рабочей поездки из-за границы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупнционное бюро Украины получило разрешение на проверку финансовых активов семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценка.