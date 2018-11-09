09:59 09.11.2018 | Политика | Новости
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Британия добивается введение новых санкций по делу Скрипаля

Великобритания инициирует введение новых санкций по делу отравления Скрипалей.

Британия добивается введение новых санкций по делу Скрипаля

Британия надеется на поддержку в этом вопросе со стороны Франции и Германии. Об этом в пятницу, 9 ноября, заявил журналистам дипломатический источник.

По его словам, Британия сейчас добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и наложили запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов, - пояснил источник.

Напомним, глава британского МИД Джереми Хант в октябре заявил, что обсуждает перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о "полдюжине" лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов списка санкций, как ожидается, будет опубликован "в следующем месяце".

Как сообщал УРА-Информ, офис контроля за иностранными активам Министерства финансов Соединенных Штатов Америки в четверг, 8 ноября, официально объявил о введении новых ограничений против России. Как сказано на сайт американского финансового ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц. В частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".


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