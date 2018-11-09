Антикоррупционная прокуратура собрала досье на членов правительства

Данное письмо распространил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Так, согласно информации, САП просила Кабмин предоставить информацию о назначенных с января 2016 года по конец августа 2018 года исполняющих обязанности министров, первых заместителей, заместителей министров, секретарей Кабмина и их заместителей.

Кроме личных данных, САП просила номера приказов, информацию об уволенных.

Такие же данные САП просила предоставить в отношении руководителей органов центральной исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина и их заместителей.

"Таким образом САП ищет фигурантов уголовных производств за поданные с опозданием декларации или изменения в них", - считает Каневский.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", САП заподозрила народного депутата в хищении 20 миллионов долларов госбанка.