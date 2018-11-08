Рада приняла закон о растаможке авто на иностранных номерах

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств поддержали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Отметим, что документ предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для "дизеля" – 75 евро.

В свою очередь для автомобилей с бензиновым двигателем объемом от 3000 куб. см ставка повышена до 100 долларов, для дизельных объемом от 3500 куб. см – до 150 долларов.

При этом ставка налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля - 15, то есть все автомобили старше 15 лет будут иметь максимальный коэффициент 15.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для водителей на "евробляхах" будет действовать скидка, если они проведут растаможку автомобиля в течение 60 дней. Таким образом, владельцы авто на евро номерах смогут закрыть платежные лимиты.

"Речь идет о том, что в первом чтении мы уже снизили акциз на определенные проценты. В этом законопроекте, если люди растаможаться в течение 60 дней, то 50% будет скидка. То есть скидка - в два раза", - добавил народный депутат.