Рада установила День памяти жертв депортации украинцев из Польши

В случае, если президент Украины Петр Порошенко поддержит соответствующую инициативу, весь следующий год будет приурочен памяти событий тех лет.

За принятие постановления о 75 годовщине начала депортации автохтонных украинцев из Лемкивщины, Надсанья, Холмщины, Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах проголосовали 234 депутата.

Всего с территории Польши за тот период было выселено более 700 тысяч украинцев.

Стоит отметить, что по некоторыми архивным данным украинской стороны, геноцид украинцев в Польше начался в 1943-1944 годах, когда проводилось плановое истребление целых сел, где основными жертвами стали женщины и дети.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом. Штат стал 18, который признал Голодомором геноцид украинского народа и присоединился к чествованию 85-й годовщины трагических событий.