В Украину в пятницу приедет еврокомиссар Хан

В рамках своего визита он проведет ряд встреч. В частности, как сказано релизе представительства Евросоюза в Украине, Хар встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Главной целью его визита является обсуждение прогресса в осуществлении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации. При этом во время встречи с Гройсманом еврокомиссар представит ему новый регулярный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации. В документе содержится оценка прогресса, который Украина достигла в рамках Соглашения об ассоциации в прошлом году.

Хан также проведет встречи с представителями гражданского общества и планирует обсудить с ними последние нападения на активистов. В знак поддержки государственных медиа еврокомиссар встретится с представителями общественного вещателя - руководством и наблюдательным советом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о визите еврокомиссар в Украину ранее сообщала пресс-служба Европейской комиссии.