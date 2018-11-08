В четверг в Раде состоится первое заседание ВСК по расследованию дела Гандзюк

Она начнет расследование нападений на общественных активистов. Об этом сна своей страничке в Facebook сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

По его словам, заседание начнется после утреннего заседания Верховной рады в 14:20 в помещении комитета по противодействию коррупции.

Председатель ВСК также отметил, что работе следственной комиссии, вероятно, будут противодействовать. Все без исключения уверены, что работе комиссии будут мешать и не давать ей работать. Слишком много людей заинтересованы в этом, - Береза.

Напомним, глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, четыре следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по п'пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что все материалы расследования по убийству активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. На данный момент следствие еще не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия не сможет получить доступ к документам, - пояснил он.