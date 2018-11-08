Туск в начале 2019 года посетит Украину, - Порошенко

Об этом в четверг, 8 ноября, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, он пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину, и это приглашение было принято.

Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года и ожидается очень активный диалог особенно накануне саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций, - сообщил глава украиснкого государства.

Напомним, сегодня состоялась встреча Туска с Порошенко в рамках конгресса Европейской народной партии. Она была запланирована на 12 часов 30 минут по местному времени.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины находится в Финляндии с рабочим визитом. Там он принял участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии. Также во время поездки запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.