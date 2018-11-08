12:29 08.11.2018 | Политика | Новости
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Президент Украины провел встречу со своим хорватским коллегой

В среду, 7 ноября, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Встреча состоялась в Гельсинки, в ходе визита президента Украины в Финляндию.

Президент Украины провел встречу со своим хорватским коллегой

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи главы государств обменялись мнениями относительно актуальных вопросов двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.Также была подчеркнута важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии РФ, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

В целом, лидеры отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году.

К слову, во время встречи Петр Порошенко и Андрей Пленкович выразили удовлетворение сохранением высокой динамики развития двустороннего политического диалога.

По результатам проведенной встречи планируют восстановление работы Совместной украинской-хорватской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В том числе, деятельность возобновит Рабочая группа по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, последнее заседание которой состоялось в Киеве 25 октября 2018.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Короткометражный игровой фильм "Технический перерыв", созданный при поддержке Госкино Украины, откроет Международный кинофестиваль в Хорватии One Take Film Festival. 


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