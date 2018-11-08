15:33 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Послом Венгрии в Украине станет Иштвана Ийдярто

В Министерстве иностранных Украины дали свое согласие на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии. Об этом сообщается в статье Европейской правды.  

Послом Венгрии в Украине станет Иштвана Ийдярто

Как отмечается, 30 октября Будапешт изменил название должности уполномоченного министра по развитию Закарпатской области на ответственного за сотрудничество Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей.

По данным СМИ, Иштвана Ийдярто должен прибыть в Украину уже сегодня, восьмого ноября. В связи с этим посол уже фактически начнет свою дипломатическую миссию в украинском государстве.

При этом, вручение верительных грамот планируется уже в ближайшие недели. Однако в данное время точна дате церемонии пока неизвестна.

Стои добавить, что новый посол Венгрии в Украине родился на территории современной Украины и изучает украинский язык. Дипломат родился в Берегово, школу он заканчивал в Венгрии, куда переехала его семья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую службу в Киеве. Официально он покинул свой пост еще 3 ноября 2018 года.


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