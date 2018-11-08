Порошенко призвал лидеров Евросоюза продлить санкции против РФ

Как отметил Порошенко, на сегодняшний день полностью отсутствует какой-либо прогресс в имплементации Россией минских договоренностей и вывода российских войск и артиллерии с территории Украины. В связи с этим он созывает представителей ЕС объединиться и продолжить санкции против РФ.

Также президент Украины считает, что в кратчайшие сроки необходимо обеспечить прогресс в вопросе освобождения украинских заложников, которые содержатся на временно оккупированных территориях России и оккупированном Крыму.

Кстати, во время саммита Европейской народной партии президент Украины почувствовал огромную поддержку со стороны Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Италии на саммите в Брюсселе предложат Европейскому Союзу ослабить санкции против Российской Федерации.