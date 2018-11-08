16:33 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал лидеров Евросоюза продлить санкции против РФ

Глава украинского государства Петр Порошенко призвал лидеров Евросоюза мобилизоваться и продлить санкции против Российской Федерации из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на расширенном Саммите Европейской народной партии.

Порошенко призвал лидеров Евросоюза продлить санкции против РФ

Как отметил Порошенко, на сегодняшний день полностью отсутствует какой-либо прогресс в имплементации Россией минских договоренностей и вывода российских войск и артиллерии с территории Украины. В связи с этим он созывает представителей ЕС объединиться и продолжить санкции против РФ. 

Также президент Украины считает, что в кратчайшие сроки необходимо обеспечить прогресс в вопросе освобождения украинских заложников, которые содержатся на временно оккупированных территориях России и оккупированном Крыму. 

Кстати, во время саммита Европейской народной партии президент Украины почувствовал огромную поддержку со стороны Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Италии на саммите в Брюсселе предложат Европейскому Союзу ослабить санкции против Российской Федерации.


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