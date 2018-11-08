14:12 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207439:labazovych

Появились новые подробности о скидках на растаможку "евроблях"

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что для водителей на "евробляхах" будет действовать скидка, если они проведут растаможку автомобиля в течение 60 дней. Об этом он сообщил на заседании ВР.

Появились новые подробности о скидках на растаможку

С его слов, нардепы хотят существенно снизить акциз на транспортные средства, ввозимые на территорию украинского государства. Вместе с тем Гончаренко отметил, что для оплаты будет выделено 180 дней. Таким образом, владельцы авто на евро номерах смогут закрыть платежные лимиты.

"Речь идет о том, что в первом чтении мы уже снизили акциз на определенные проценты. В этом законопроекте, если люди растаможаться в течение 60 дней, то 50% будет скидка. То есть скидка - в два раза", - добавил народный депутат.

Вместе с тем парламентарий заверил, что у водителей на "евробляхах" не должно возникнуть проблем с очередями на растаможку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о новых правилах растаможки авто на европейских номерах предусматривает возможность оплаты половины ставки акцизного налога в течение первых двух месяцев с начала действия новых норм и 3/4 новой ставки - в течение третьего месяца. 


Поделиться
Читайте также:
 
Стрельба в Лос-Анджелесе: нападавший погиб В Литве планируют ввести купоны на продукты НБУ пояснил как будет регулировать валютный рынок С украинцев взыскали около 400 миллионов гривен за задолженности по зарплате
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив