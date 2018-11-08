Появились новые подробности о скидках на растаможку "евроблях"

С его слов, нардепы хотят существенно снизить акциз на транспортные средства, ввозимые на территорию украинского государства. Вместе с тем Гончаренко отметил, что для оплаты будет выделено 180 дней. Таким образом, владельцы авто на евро номерах смогут закрыть платежные лимиты.

"Речь идет о том, что в первом чтении мы уже снизили акциз на определенные проценты. В этом законопроекте, если люди растаможаться в течение 60 дней, то 50% будет скидка. То есть скидка - в два раза", - добавил народный депутат.

Вместе с тем парламентарий заверил, что у водителей на "евробляхах" не должно возникнуть проблем с очередями на растаможку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о новых правилах растаможки авто на европейских номерах предусматривает возможность оплаты половины ставки акцизного налога в течение первых двух месяцев с начала действия новых норм и 3/4 новой ставки - в течение третьего месяца.